Trump confirma acordo de EUA com Indonésia, que terá tarifa de 19% e eliminará 99% de barreiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça, 22, ter fechado acordo comercial com a Indonésia que prevê a eliminação de 99% das barreiras tarifárias do país asiático para produtos americanos, enquanto os EUA aplicarão uma tarifa de 19% sobre os produtos indonésios importados.

Na semana passada, o republicanos já havia dito ter finalizado pacto com os indonésios, mas a Casa Branca confirmou, em comunicado, que o entendimento foi acertado hoje.

Na publicação na Truth Social, Trump destaca que "a Indonésia será um mercado aberto para produtos industriais, tecnológicos e agrícolas americanos, eliminando 99% de suas barreiras tarifárias". Por sua vez, "os EUA venderão produtos fabricados na América para a Indonésia com tarifa zero, enquanto a Indonésia pagará 19% sobre todos os seus produtos que entrarem nos EUA - o melhor mercado do mundo!"

O acordo também prevê que a Indonésia fornecerá aos EUA seus "preciosos minerais críticos, além de assinar grandes contratos, no valor de dezenas de bilhões de dólares, para a compra de aeronaves Boeing, produtos agrícolas americanos e energia americana", acrescentou o republicano.

Trump afirmou que o pacto é "uma vitória enorme" para fabricantes de automóveis, empresas de tecnologia, trabalhadores, agricultores, pecuaristas e fabricantes americanos.

Além dos termos tarifários, o comunicado traz compromissos da Indonésia para reduzir barreiras regulatórias, como a aceitação de certificações americanas e a eliminação de exigências locais para produtos dos EUA. Também há avanços previstos em propriedade intelectual e regras para produtos remanufaturados. O texto inclui ainda promessas na área digital, ambiental e trabalhista, com medidas como liberação da transferência de dados, combate ao desmatamento ilegal e proibição de importação de bens produzidos com trabalho forçado.