Clayton Montes: relatório mostra que cumprimos meta com sobra de R$ 4,7 bi

O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Clayton Montes, destacou que o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre, divulgado nesta terça-feira, 22, indica uma folga de R$ 4,7 bilhões para o cumprimento da meta fiscal de 2025. A projeção do governo é de um déficit primário de R$ 26,3 bilhões.

"O cumprimento da meta, conforme estabelece a Lei Complementar 200 e também a LRF Lei de Responsabilidade Fiscal, se dá no limite inferior da meta, que é um déficit de R$ 31 bilhões", disse Montes, em uma entrevista coletiva sobre o documento.

O secretário explicou que há a expectativa de arrecadar R$ 16,5 bilhões com leilões de direitos de petróleo, e mais R$ 1,7 bilhão apenas pelo campo de Jubarte. Ao todo, o governo aumentou a expectativa de arrecadação com a exploração de recursos naturais em R$ 17,9 bilhões, de R$ 122,3 bilhões para R$ 140,2 bilhões.

O secretário também destacou que o governo tem mantido as despesas primárias estáveis em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), em torno de 18,9%.