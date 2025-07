Quem é quem na família de Ozzy Osbourne: cantor teve 2 casamentos, 6 filhos e 10 netos

Ozzy Osbourne morreu na manhã desta terça-feira, 22, aos 76 anos. Segundo um comunicado divulgado pela família da lenda do rock e líder do Black Sabbath, ele estava cercado de amor. O Príncipe das Trevas era casado havia 43 anos com Sharon Osbourne, sua empresária, e fez sucesso ao mostrar sua intimidade no reality show The Osbournes, exibido pela MTV entre 2002 e 2005.

Mas a família de Ozzy Osbourne é ainda maior do que a mulher e os dois filhos - Kelly e Jack - que apareceram no reality. O casal tem outra filha, Aimee, que se recusou a participar do programa e criticou publicamente os pais na época.

Antes de conhecer Sharon, Ozzy também já tinha outros três filhos do casamento anterior com Thelma Riley. De lá para cá, o Príncipe das Trevas também se tornou avô de pelo menos 10 netos.

Sharon Osbourne

A segunda esposa de Ozzy Osbourne, empresária e atual viúva da lenda do rock tem 72 anos. Eles se casaram em 1982 e tiveram três filhos: Aimee, nascida em 1983, Kelly, nascida em 1984, e Jack, nascido em 1985.

Aimee Osbourne

Filha mais velha do casal Sharon e Ozzy, atualmente tem 41 anos e trabalha como cantora e atriz. Aimee se recusou a participar do reality show The Osbournes, que estreou quando ela tinha 19 anos.

Kelly Osbourne

É a filha mais conhecida de Ozzy e Sharon Osbourne por ter se destacado no reality show The Osbournes, na MTV. Kelly atualmente tem 40 anos e um filho, Sidney, fruto de sua relação com Sid Wilson, DJ do Slipknot, de quem ela ficou noiva há duas semanas no show de despedida do pai.

Jack Osbourne

Filho mais novo de Ozzy e Sharon Osbourne, ele também apareceu ainda adolescente no programa The Osbournes. Atualmente com 39 anos, Jack tem 4 filhas: Pearl, nascida em 2012, Andy, nascida em 2015 e Minnie, nascida em 2018, do seu casamento com Lisa Stelly, de quem se divorciou em 2019. Ele também é pai de Maple, nascida em 2022, com sua atual noiva Aree Gearhart.

Thelma Riley

Ela foi a primeira esposa de Ozzy Osbourne. Eles foram casados entre 1971 e 1982 e tiveram dois filhos: Louis e Jessica. Thelma já era mãe de Elliot Kingsley, que acabou adotado por Ozzy.

Louis Osbourne

Louis Osbourne nasceu em 1975 em Birmingham, Inglaterra, sendo o filho primogênito de Ozzy Osbourne, fruto do primeiro casamento dele com Thelma Riley. É DJ, casado com a atriz, produtora e roteirista Louise Osbourne desde 2003 e tem dois filhos: Maia e Elijah.

Jessica Osbourne

Nascida em 1979, Jessica Osbourne é filha de Ozzy e Thelma Riley, e tem 49 anos. É atriz e produtora, conhecida por trabalhos de sucesso como Better Call Saul (2015), Manhattan (2014) e Os Mensageiros (2015).

Elliot Kingsley

Nascido em 1966, é filho de Thelma Riley e nunca conviveu com seu pai biológico. Posteriormente foi adotado por Ozzy Osbourne, que se casou com a mãe dele em 1971. É ator de teatro, mas leva uma vida pessoal bastante discreta.