Portuguesa anuncia ingressos gratuitos para partida da Série D no Canindé

A Portuguesa anunciou, nesta terça-feira, que os torcedores do clube terão acesso gratuito para a partida contra o Boavista-RJ, no próximo sábado, às 16h, pela última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. A ação tem como objetivo atrair um público expressivo para o confronto no Estádio do Canindé.

"A Lusa vai abrir os portões do Canindé para que todos os torcedores possam empurrar o time em mais um passo na caminhada rumo ao acesso. Um presente para a torcida que nunca abandona, que canta, apoia e transforma o estádio em casa de verdade", escreveu o clube em comunicado nas redes sociais.

Para garantir a entrada sem custos, torcedores precisam acessar o site "Somos Lusa", fazer o cadastro no plano "Free" e, na sequência, realizar o check-in no jogo pelo aplicativo de celular "Somos Lusa Play".

Sócios-torcedores de outros planos também têm direito à entrada gratuita, e precisam apenas realizar o check-in on-line. Já os torcedores menores de idade não precisam passar pelo procedimento: basta retirar o bilhete de forma presencial no dia da partida. O prazo para solicitar o ingresso vai até às 16h desta sexta-feira, dia 25.

"É jogo grande, é clima de decisão, é Canindé pulsando. Vem com a gente, chama a família, avisa os amigos e bora colorir o estádio de vermelho e verde. A entrada é gratuita, mas o amor que vem das arquibancadas não tem preço."

A Portuguesa ocupa a liderança do Grupo A6 com 27 pontos, e já garantiu a classificação para a fase de mata-mata do torneio. A equipe vive fase positiva após quatro partidas sem perder. O Boavista-RJ, na lanterna do grupo com nove pontos, entra em campo apenas por compromisso, tendo em vista que já está eliminado da competição.