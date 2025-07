Powell deveria renunciar para proteger Fed diante de críticas de Trump, diz Mohamed El-Erian

O presidente do Queen's College e ex-chefe da gestora Pimco, Mohamed El-Erian, defendeu a renúncia do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se o propósito do banqueiro central for o de resguardar a autonomia operacional do BC americano.

"Nesta manhã (de terça, 22), as críticas do governo dos Estados Unidos ao presidente do Federal Reserve, Powell, e à própria instituição se ampliaram para incluir o 'desvio de missão' e a eficiência de outros funcionários", afirmou em registro no X.

Para El-Erian é vital preservar a autonomia do Fed.

"Reconheço que essa não é a visão consensual, que favorece sua permanência até o fim do mandato em maio. No entanto, é melhor do que o que está acontecendo agora - ameaças crescentes e ampliadas à independência do Fed - que, sem dúvida, aumentarão se ele permanecer no cargo", observou.

Para El-Erian, em relação à reação do mercado, a maioria dos candidatos frequentemente mencionados para substituir o presidente Powell seria capaz de acalmar qualquer potencial nervosismo.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Fed, e defendeu cortes agressivos na taxa básica de juros. "Powell está fazendo um trabalho horrível", afirmou. Segundo ele, "Powell sairá em breve de qualquer jeito".

O chefe de equipe da Casa Branca, James Blair, confirmou nesta terça que visitará a sede do BC americano em Washington para inspecionar obras de renovação na quinta-feira. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, visitou a sede na segunda e defendeu que deveria haver uma revisão da decisão do BC de reformar partes do prédio da instituição.