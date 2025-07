Monsalve vai passar por cirurgia após sofrer luxação no ombro e desfalca o Grêmio

O meio-campista Monsalve vai desfalcar o Grêmio nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e também no jogo de amanhã, contra o Alianza Lima, pela Copa Sul-Americana. O jogador sofreu uma luxação no ombro na partida de ida contra os peruanos e será submetido à cirurgia nesta quarta-feira.

Por meio de nota, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do clube gaúcho informou que o procedimento será feito para corrigir uma instabilidade glenoumeral.

Por causa do problema, o atleta colombiano já foi desfalque no compromisso deste sábado, contra o Vasco, em São Januário, quando a equipe do Sul ficou somente no empate de 1 a 1, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube não deu um prazo para o retorno do atleta. Sem poder contar com o jogador, a diretoria vai acelerar a busca por um nome para os setor de meio-campo a fim de compor o elenco e dar mais opções para o técnico Mano Menezes.

Em meio a esse desfalque, o Grêmio tem uma difícil missão neste meio de semana para se manter na Copa Sul-Americana. Após perder o jogo de ida dos playoffs das oitavas de final para o Alianza Lima por 2 a 0, o conjunto brasileiro precisa vencer por três gols de vantagem para seguir no torneio. Triunfo por dois gols leva a disputa para os pênaltis.