Danilo desembarca no Rio, celebra status no Botafogo e projeta títulos: 'Honrar esse dinheiro'

Danilo já está no Rio de Janeiro para iniciar sua trajetória como reforço do Botafogo. Recepcionado por torcedores no aeroporto do Galeão, o volante foi direto ao ponto ao comentar sobre o peso de ser a contratação mais cara da história do clube. O Botafogo desembolsou cerca de R$ 147 milhões para tirar o jogador do Nottingham Forest, da Inglaterra, em uma negociação que reflete não apenas o investimento do clube, mas também a aposta de ter escolhido o substituto ideal para Gregore.

"Isso eu soube ali no voo, que meu empresário acabou mandando. Fico feliz. Espero honrar esse dinheiro bem gasto do John Textor com bastante partidas boas e títulos", afirmou Danilo, sorridente, após receber um boné do clube e posar para fotos com torcedores organizados.

Aos 23 anos, Danilo carrega no currículo conquistas importantes pelo Palmeiras, clube em que se destacou como titular e peça-chave nas campanhas vitoriosas da Libertadores (2021), da Copa do Brasil (2020) e do Campeonato Brasileiro (2022), entre outros títulos. Revelado no próprio clube alviverde, o volante chega como um dos nomes mais promissores de sua geração.

"Estou muito feliz de estar aqui. Time grande. A expectativa é grande, está em uma crescente desde o Mundial. Quero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando títulos", declarou o meio-campista, referindo-se ao novo momento do Botafogo sob a SAF comandada por John Textor.

Danilo também revelou ter conversado com o técnico Davide Ancelotti, que recentemente assumiu o comando do Botafogo. "Foi muito importante, e fico muito feliz que ele quis contar comigo e que ele está aqui. Podem contar com raça e muita determinação", disse o volante, reforçando seu alinhamento com o estilo de jogo esperado pela nova comissão técnica.

A expectativa é de que Danilo esteja regularizado a tempo de fazer sua estreia no sábado, às 18h30, diante do Corinthians, no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa atualmente a quinta colocação da tabela, com 25 pontos - atrás de Cruzeiro (33), Flamengo (30), Red Bull Bragantino (27) e Palmeiras (26).