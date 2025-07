Azul corrige: nº de passageiros transportados cresce 8,4% no 1º semestre na comparação anual

Sobre a nota publicada anteriormente, a Azul corrige a grafia do nome do presidente da empresa, que é Abhi Shah, e não como foi informado. Segue a nova versão.

A Azul fechou o primeiro semestre de 2025 transportando 15,68 milhões de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No período, foram embarcadas 1,22 milhão de pessoas a mais, um crescimento de 8,4% ante igual intervalo de 2024, considerando os voos domésticos e internacionais.

O número de assentos ofertados atingiu 20,27 milhões, 6,5% a mais que 2024, ainda de acordo com dados da Anac. Já o aumento do número de decolagens foi de 0,83% no semestre, com cerca de 155 mil voos.

"A Azul vem otimizando sua malha para atender às necessidades dos nossos clientes e também fazer uso eficiente da frota, sempre focada no seu compromisso de ampliar sua conectividade e estimular a regionalidade, presente no DNA da companhia", afirma o presidente da empresa, Abhi Shah.

Junho

No mês de junho, a Azul transportou 2,65 milhões de passageiros em voos internacionais e domésticos, número 8,4% superior ao mesmo mês do ano passado. Desse total, 2,52 milhões tiveram destinos nacionais como roteiro e outros 129 mil voaram para um dos 12 destinos internacionais operados atualmente pela aérea.