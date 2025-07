China busca relações saudáveis com EUA e esquiva-se de comentar tema das compras de petróleo

A posição da China sobre tarifas é a de trabalhar para implementar os importantes pontos de entendimento comum alcançados com nas conversas entre Pequim e o governo dos Estados Unidos, disse o porta-voz do governo chinês, Guo Jiakun, nesta terça-feira.

Esquivando-se de responder especificamente sobre se a próxima rodada de conversas com os EUA tratará das compras de petróleo russo pelos chineses, o representante disse que espera construir um "consenso com o governo americano, reduzindo mal-entendidos e aumentando a cooperação por meio de comunicação e diálogo, promovendo o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações bilaterais."

"Em relação a questões específicas, eu os encaminharia para as autoridades competentes", afirmou o porta-voz em resposta a uma pergunta sobre declarações do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Bessent disse que, dentre os tópicos a serem discutidos com a China em reunião na próxima semana, está a relação da potência asiática com a Rússia e acrescentou: "Será muito importante que os europeus acompanhem os EUA em tarifas secundárias à Rússia. Haverá negociações difíceis com o G7 sobre a Rússia".