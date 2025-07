Estamos muito próximos de fechar um grande acordo comercial com as Filipinas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 22, que o país está "muito próximo" de fechar acordo comercial com as Filipinas. Ao lado do líder filipino, Ferdinand Marcos Jr., na Casa Branca nesta terça, o republicano exaltou os laços bilaterais e citou avanços nas negociações comerciais com o país. "As Filipinas estão sendo bem duras nas negociações comerciais. Tenho respeito por eles", afirmou.

Trump destacou o objetivo central da reunião desta terça-feira. "Vamos falar sobre comércio e sobre fim de guerras", disse. O presidente dos EUA também sublinhou os vínculos estratégicos com o país. "Temos ótima relação militar com as Filipinas. Não poderíamos estar mais felizes", declarou, indicando continuidade na cooperação de defesa entre os dois países.

O republicano ainda anunciou um investimento maciço da indústria farmacêutica nos EUA. "A AstraZeneca vai investir US$ 50 bilhões para construir fábricas pelo país todo", disse, sem entrar em novos detalhes. Ele acrescentou, porém, que a empresa justificou os investimentos a partir de sua "vitória nas eleições".

Por sua vez, o presidente Marcos reforçou a importância dos laços com Washington. "Temos laços muito fortes e muito importantes com os EUA", afirmou.