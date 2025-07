Tesouro dos EUA impõe novas sanções a rede de contrabando de petróleo ligada aos houthis

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 22, novas sanções contra indivíduos e empresas envolvidos no contrabando de petróleo e na lavagem de dinheiro em benefício dos houthis, grupo apoiado pelo Irã que atua no Iêmen. Segundo comunicado, a medida tem como alvo "dois indivíduos e cinco entidades que lucram com a lavagem de dinheiro e a importação de produtos petrolíferos para território controlado pelos houthis".

Entre os alvos está Muhammad Al-Sunaydar, descrito como "um dos mais proeminentes importadores de petróleo no Iêmen", que gerencia a Arkan Mars Petroleum Company for Oil Products Imports. A empresa, segundo o Tesouro, tem acordo com os houthis para importar gás e petróleo, inclusive iraniano, pelos portos de Hudaydah e Ras Isa, controlados pelo grupo. Duas empresas associadas com sede nos Emirados Árabes também foram sancionadas.

A rede teria coordenado a entrega de aproximadamente US$ 12 milhões em petróleo iraniano aos houthis, com a participação da Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company (PGPICC), ligada à Guarda Revolucionária do Irã, segundo o texto.

Outros alvos incluem Yahya Mohammed Al Wazir, que "lava e arrecada dinheiro para os houthis", e a empresa Al-Saida Stone for Trading and Agencies, apontada como fachada para transações suspeitas. Também foi sancionada a Amran Cement Factory, que segundo o governo americano "fornece recursos para lavagem de dinheiro e produção de armamentos".