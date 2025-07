Médica espancada por namorado fisiculturista está na UTI e passará por cirurgias reconstrutivas

A médica de 27 anos que foi espancada pelo namorado, o fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, está internada na UTI e será submetida a diversas cirurgias reconstrutivas ao longo das próximas semanas, segundo a sua advogada, Gabriela Manssur.

A tentativa de feminicídio ocorreu em Moema, zona sul de São Paulo, na segunda-feira, 14. O fisiculturista espancou a namorada até deixá-la desacordada, com o rosto desfigurado, durante a comemoração do aniversário dela, relata a defesa da vítima.

"Um ato covarde, cruel e inaceitável. Esse crime não é sobre ciúmes. É sobre posse, controle e violência de gênero. Estamos diante de uma tentativa de feminicídio", declarou a advogada que representa a médica.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima foi encontrada pela Polícia Militar com ferimentos e encaminhada ao Hospital do Campo Limpo.

Após o crime, ele fugiu para Santos, no litoral paulista, com o carro do avô da namorada, mas foi localizado e preso. Ele confessou ter agredido a companheira.

Castro foi encontrado com lesões nas mãos e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos.

À TV Tribuna, a delegada Deborah Lázaro, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, disse que as agressões foram cometidas por ciúmes, segundo o suspeito confessou.

Com o apoio do Projeto Justiceiras, o foco é "na responsabilização do agressor e na adoção de todas as providências legais cabíveis, tanto na esfera criminal quanto cível, principalmente no que diz respeito à segurança e proteção (da vítima)", acrescenta a defesa.