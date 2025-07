Bailey indica oposição a planos do governo britânico para relaxamento de regras bancárias

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, indicou oposição aos argumentos do governo britânico em favor de um afrouxamento nas regras de supervisão bancária.

Em audiência no parlamento do Reino Unido, Bailey foi questionado se concorda com a avaliação da ministra das Finanças do país, Rachel Reeves, de que a regulação representa uma "bota no pescoço" das instituições financeiras. O banqueiro central respondeu: "bem, eu não uso esses termos".

Bailey reconheceu que o BoE pode analisar eventuais mudanças em algumas áreas. "Mas não podemos abrir mão da estabilidade financeira básica", defendeu.

Gilts

Andrew Bailey caracterizou a recente inclinação da curva dos juros dos Gilts britânicos como parte de um fenômeno global. "O padrão neste país não é, em nenhuma maneira, fora de linha com que o vimos em outros mercados", disse, durante a audiência.

Segundo Bailey, o movimento reflete incertezas relativas à política comercial e ao quadro fiscal no mundo. "Incerteza sobre a direção da política fiscal está tendo algum efeito no prêmio de risco e nos mercados de títulos públicos", explicou.

No começo deste mês, os rendimentos dos Gilts de longo prazo chegaram a disparar, diante de dúvidas sobre a manutenção da ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, no cargo. A alta se reverteu nos dias seguintes, após o primeiro-ministro do país, Keir Starmer, garanti-la no posto.