Premie da Suécia confirma que país sediará negociações EUA-China no início da próxima semana

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, confirmou que o país sediará as negociações comerciais contínuas entre os Estados Unidos e a China no início da próxima semana, em publicação feita no X, nesta terça-feira, dia 22.

"É bom que ambos os países queiram se reunir na Suécia para buscar consenso", escreveu. "As negociações abordam principalmente a relação entre os EUA e a China, mas também são de grande importância para o comércio e a economia globais", acrescentou.

Kristersson ainda mencionou que proteger o comércio mundial baseado em regras e os interesses econômicos da Suécia em um mundo complexo "é uma das principais prioridades do governo".

Mais cedo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em entrevista para a Fox Business que se encontrará com seus homólogos chineses em Estocolmo na segunda e na terça-feira da semana que vem.