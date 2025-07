Aneel aprova alta média de 1,58% a 20,94% para 5 distribuidoras no Rio Grande do Sul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 22, os reajustes tarifários anuais de cinco distribuidoras de energia do Rio Grande do Sul, que juntas atendem 127,3 mil unidades consumidoras no Estado. Todas terão alta média, de 1,58% a 20,94%.

Os consumidores atendidos pelo Departamento Municipal de Energia de Ijuí (Demei) vão perceber alta de 8,54%. Para aqueles atendidos pelas Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar) o reajuste será de 20,94%.

A Hidropan Distribuição de Energia (Hidropan), por sua vez, terá tarifa média elevada em 13,49%. As tarifas da Muxfeldt, Marin & Cia (Mux Energia) e Nova Palma Energia aumentarão, respectivamente, em 9,29% e 1,58%.