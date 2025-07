Japão continuará a fazer esforços para encontrar consenso com os EUA, diz principal negociador

O ministro de Revitalização Econômica do Japão e principal negociador do país, Ryosei Akazawa, afirmou que continuará a fazer "esforços vigorosos" para buscar um consenso com os Estados Unidos ao mesmo tempo em que protege os interesses nacionais, conforme nota divulgada nesta terça-feira, 22.

O comunicado afirma que Akazawa se reuniu na segunda-feira (21) com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, para uma reunião de duas horas em que tiveram uma "discussão franca e profunda" sobre um acordo mutuamente benéfico para ambos os países.

Segundo o jornal Asahi, Akazawa descartou preocupações de que a derrota do partido governista nas últimas eleições do Japão possa enfraquecer a posição de Tóquio nas negociações tarifárias com Washington, ao conversar com repórteres na segunda-feira durante a visita aos EUA. O negociador japonês demonstrou otimismo sobre um acordo independente do resultado eleitoral e deverá ter conversas ainda com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.