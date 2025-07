GM lucra mais que o esperado, mas alerta sobre impacto de tarifas; ação tomba 4% no pré-mercado

A General Motors (GM) teve lucro líquido de US$ 1,895 bilhão no segundo trimestre de 2025, 35,4% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 22. Em termos ajustados, a montadora americana garantiu lucro por ação de US$ 2,53 entre abril e junho, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,34.

A receita da GM mostrou queda anual de 1,8% no trimestre, a US$ 47,12 bilhões, mas também superou a previsão da FactSet, de US$ 45,84 bilhões.

Segundo a GM, as tarifas dos EUA tiveram impacto de US$ 1,1 bilhão no lucro operacional do segundo trimestre, que somou US$ 3 bilhões, e terão efeito negativo ainda maior neste trimestre.

A GM manteve o guidance para 2025, prevendo o impacto "bruto" de tarifas em US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões, com a montadora esperando compensar "ao menos" 30% desse valor "por meio de ajustes de manufatura, iniciativas de custo direcionadas e precificação consistente". Para o lucro operacional do ano, a faixa projetada segue em US$ 10 bilhões a US$ 12,5 bilhões.

Às 8h05 (de Brasília), a ação da GM amargava queda de 3,9% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires