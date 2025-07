Baleia-jubarte morta é encontrada na orla do Rio

Uma baleia-jubarte morta encalhou na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. O animal foi levado pela correnteza e chegou à praia nesta segunda-feira, 21, já em avançado estado de decomposição.

Algumas espécies de cetáceos, como as baleias-jubartes, estão na temporada de migração. Elas se deslocam dos mares antárticos, onde vão no verão para se alimentar, e nadam de volta rumo ao Brasil para a prática do acasalamento e alimentação dos filhotes durante as estações de outono e inverno.

De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, que atua na conservação destes animais, estima-se que 30 mil baleias desta espécie passem pela costa brasileira anualmente, sendo comum que os golfinhos as acompanhem.

O trajeto completo desses grandes viajantes pode chegar a 9 mil quilômetros.