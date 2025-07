STJD atende efeito suspensivo de Dudu parcialmente e reduz multa, mas mantém 5 jogos de pena

O Atlético-MG achou injusta a punição de seis jogos e multa de R$ 90 mil impostas ao atacante Dudu pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na sexta-feira, por postagens ofensivas direcionadas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e entrou com pedido de efeito suspensivo. Nesta segunda-feira, o Tribunal acatou em partes à requisição mineira, tirando apenas a obrigação do pagamento da multa financeira.

Na verdade, o clube mineiro gostaria que a punição de jogos também fosse reduzida até o julgamento do recurso. Dudu não esteve em campo justamente contra o Palmeiras, na derrota por 3 a 2 neste domingo, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão, cumprindo sua primeira partida de penalidade.

O Atlético-MG não joga pelo Brasileirão no meio de semana e ainda confia em redução do número de jogos de punição. Leila Pereira não recebeu pena quando xingou John Textor, dono da SAF do Botafogo, por exemplo, algo que está sendo questionado pelo clube.

A decisão de sexta-feira foi proferida por unanimidade, mas em primeira instância. O Atlético-MG entrou com recurso no Pleno do STJD e confia que seu atacante seja liberado antes de novo julgamento. Desta maneira, ele enfrentaria o Flamengo no Brasileirão e nos dois jogos das oitavas da Copa do Brasil, além de Red Bull Bragantino e Vasco.

Dudu foi denunciado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre punição a quem praticar ato discriminatório. Ele respondeu por ofensas misóginas contra Leila Pereira, que o denunciou na Justiça por causa de postagens nas redes sociais de janeiro, quando deixou o Palmeiras. O atacante postou um "VTNC" para a mandatária palmeirense.

Advogados que representam o jogador reclamaram da demora do STJD em dar resposta ao recurso. Mas a decisão desta segunda-feira não foi a esperada.