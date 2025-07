Eduardo Bolsonaro diz que não está buscando ser presidente da República: 'Quero ver justiça'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira, 21, que não está "buscando ser presidente" nas eleições de 2026. "Quero ver justiça", escreveu no X (antigo Twitter).

"A bola está com vocês aí no Congresso agora, basta votar a anistia e vocês serão os protagonistas da retirada da tarifa", disse o filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Autoexilado nos Estados Unidos, o deputado tem apontado que uma anistia "ampla, geral e irrestrita", conduzida pelo Congresso, é a única forma de reverter a sobretaxa de 50% sobre produtos nacionais imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Na carta que informou o tarifaço, o líder norte-americano pediu o fim do julgamento de Bolsonaro.

"Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!", escreveu o presidente estadunidense.

Eduardo Bolsonaro é cotado para disputar a Presidência, já que Jair Bolsonaro se encontra inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em 16 de junho, Eduardo afirmou que aceitaria se candidatar à Presidência em 2026, caso seu pai o apoiasse.

A licença parlamentar que Eduardo Bolsonaro tirou para ir aos Estados Unidos terminou no último domingo, 20. No entanto, o deputado afirmou que não planeja voltar ao Brasil. As faltas não justificadas devem custar o seu mandato, porém, ao optar por essa estratégia ao invés de renunciar ao cargo, ele continua livre para se candidatar em 2026. A renúncia, por outro lado, poderia deixá-lo inelegível até 2035.