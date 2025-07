Maria Bethânia e Chico Buarque se despedem de Preta Gil: 'Imensa tristeza'

Maria Bethânia se despediu de Preta Gil nesta segunda-feira, 21. "Diante da imensa tristeza?o imenso silêncio", escreveu a cantora ao compartilhar algumas fotos junto com a filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, que a considerava como uma tia.

A conexão de Preta Gil com a família de Maria Bethânia é antiga e se estabeleceu através de laços matrimoniais. Caetano Veloso, irmão de Bethânia, foi casado com Dedé Gadelha. Dedé, por sua vez, é irmã de Sandra Gadelha, a Drão, mãe de Preta Gil.

O adeus de Chico Buarque a Preta

Parceiro de Gilberto Gil na música, Chico Buarque também fez uma homenagem após a notícia da morte da filha do amigo. O cantor postou o vídeo de Preta Gil com o pai no palco da turnê Tempo Rei cantando a música Drão, momento que ficou marcado como a despedida pública de pai e filha.

Autor da canção Cálice junto com Gilberto Gil, Chico Buarque tem participação ativa na atual turnê do cantor, que está se despedindo dos palcos em 2015.

Luciano Huck diz que está difícil acreditar na morte de Preta Gil: Estou em negação ainda

As homenagens para Preta Gil, que morreu na noite deste domingo, 20, após lutar contra um câncer, seguem mobilizando amigos e fãs da cantora.

Ao Mais Você, na manhã desta segunda-feira, 21, Luciano Huck, que era amigo da cantora há mais de 25 anos, disse que ainda está difícil acreditar na partida da artista, aos 50 anos.

"Acho que estou em negação ainda, estou muito triste mesmo", iniciou Luciano. "Por um lado, eu acho que a Preta não merecia passar pelo que ela estava passando nas últimas semanas, eu acho que ela estava sofrendo muito, muito, muito mesmo. Ela vinha lidando com dores insuportáveis nas últimas semanas, então ela realmente descansou do sofrimento que ela vinha passando", lamentou o apresentador que está em férias com Angélica e os filhos no Japão.

Preta Gil, junto com Ana Maria Braga, foram madrinhas de casamento de Huck e Angélica, em 2004. No Mais Você, a apresentadora não conteve as lágrimas ao falar sobre a cantora.

O início do programa foi uma sequência de momentos de Preta Gil, ao som da música Só o Amor, parceria dela e Gloria Groove.

"Amor, Preta Gil, só o amor, minha linda. Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, quando se joga no mundão ninguém segura, guiada pelo coração, se quer andar na contramão ninguém segura. Essa música que ela fez com a Gloria Groove é a sua mais completa tradição dela mesma e ela viveu intensamente", emocionou-se Ana Maria.