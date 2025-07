James Gunn afirma como foi contar para Henry Cavill que ele seria substituído em ?Superman?

Henry Cavill, 42, que interpretou o Superman nos filmes de 2013, 2016 e 2017, e ainda fez uma ponta em Adão Negro em 2018. O ator chegou a ser confirmado para um novo filme sob o comando da DCU por James Gunn, mas o diretor já tinha outros planos para o universo do Homem de Aço: um novo intérprete, mais novo, mas com toda essência do super-herói. Assim chegou-se no atual protagonista, David Corenswet, 32.

No podcast Happy, Sad, Confused, o apresentador Josh Horowitz questionou o diretor como foi ter que dispensar Cavill enquanto ele aguardava um novo filme.

"Talvez sem ele saber ou não, você já estava escrevendo um filme do Superman, que é claramente para um ator diferente, mais jovem. Como é ser o cara que diz para o Super-Homem: Obrigada pelo seu tempo, mas nós vamos para um caminho diferente, questionou o apresentador.

"Terrível", respondeu Gunn. O diretor disse que enquanto ainda negociava com o jurídico sobre assumir a chefia da DC Studios, ele já sabia que entraria nos estúdios para reiniciar a história no cinema de Kal-El -, nome kryptoniano do Superman. "No dia que o acordo foi fechado, de repente, estavam anunciando que Henry voltaria e eu fiquei pensando o que está acontecendo?".

"Foi realmente injusto com ele e totalmente decepcionante. Mas havia um vácuo na época, e muitas pessoas estavam... Como dizer de forma diplomática? Tentando forçar o que queriam fazer com a DC. Mas isso nunca fez parte da equação... Isso foi realmente lamentável", explicou Gunn.

Ele conclui que acredita ter feito o certo em sentar e conversar com o Henry Cavill. De acordo com James Gunn, o único pedido do astro fosse que ele mesmo revelasse para o público que estava saindo do papel do herói. E assim foi feito, para a surpresa dos fãs.