Mercado espera inflação de 0,82% no terceiro trimestre, aponta Focus

As medianas do relatório Focus indicam que o IPCA deve acumular alta de 0,82% no terceiro trimestre deste ano. A taxa está 0,05 ponto porcentual acima da expectativa divulgada pelo Banco Central no último Relatório de Política Monetária (RPM), de 0,77%.

A mediana para o IPCA de julho passou de 0,25% para 0,31%. A estimativa intermediária para agosto oscilou de alta de 0,27% para deflação de 0,04%, e a projeção para setembro, de 0,32% para 0,55%.

Preços administrados em 2025

A mediana do relatório Focus para a inflação de preços administrados em 2025 aumentou de 4,40% para 4,64%. Um mês antes, estava em 4,33%. A projeção para 2026 caiu de 4,29% para 4,19%. Quatro semanas antes, era de 4,31%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 21

O Banco Central espera inflação de 3,8% para os preços administrados em 2025 e de 4,1% em 2026, conforme o último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom).