Brasil registra melhor maio da história em tráfego doméstico, com alta de 14%, diz associação

O mercado aéreo brasileiro foi destaque no relatório de tráfego da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) referente a maio de 2025. O País registrou 8,2 milhões de passageiros em voos domésticos, o maior volume já visto para o mês de maio. O número representa um crescimento de 14% em relação a igual período de 2024.

O resultado consolida uma tendência: março, abril e maio de 2025 formaram a melhor sequência de meses já registrada no segmento doméstico brasileiro. A Alta atribui esse desempenho, em parte, a uma redução nos preços: o transporte aéreo foi a categoria de serviço com a maior deflação no País, queda de 11,3% em relação a maio do ano passado. Enquanto isso, o consumo privado em serviços de transporte aéreo cresceu 16,9% no acumulado de janeiro a abril.

No segmento internacional, o Brasil cresceu 13,2% com 250 mil passageiros adicionais e alcançou um recorde consecutivo de cinco meses de crescimento. As chegadas de turistas internacionais por via aérea cresceram 38%, com 1,5 milhão de visitantes da América do Sul no acumulado do ano (+64%).

O crescimento do mercado brasileiro é um reflexo de uma maior inclusão e acessibilidade, avalia o CEO da Alta, Peter Cerdá. O executivo destaca que nos últimos 20 anos, as tarifas médias domésticas, corrigidas pela inflação, caíram de R$ 851 para R$ 543, e as internacionais de R$ 892 para R$ 665 desde 2011.

"Esse avanço, no entanto, não pode ser considerado como garantido. Propostas fiscais como a implementação de um IVA de 26,5% sobre passagens aéreas podem colocar em risco esse desenvolvimento e limitar o acesso de milhões de brasileiros ao transporte aéreo", pondera Cerdá.

Resultado regional

A Argentina foi o mercado doméstico com a maior porcentagem de expansão na região, 21% em relação ao ano anterior. O tráfego internacional cresceu 19% no país, impulsionado por um aumento de 52% nas partidas de residentes.

No consolidado da América Latina e Caribe, 37,76 milhões de passageiros voaram em maio, aumento de 2,6% ante igual mês do ano anterior, segundo o relatório da Alta. O crescimento, no entanto, representou uma desaceleração em relação aos meses anteriores: 5,3% em abril, 4% em março e 5% em fevereiro.

A capacidade, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), cresceu 3,2% na comparação anual, levando em consideração o desempenho regional. Já a demanda, em passageiros-quilômetros transportados (RPK), aumentou 3%. O fator de ocupação médio foi de 84,4%, recuo de 0,1 ponto porcentual.

No período acumulado de janeiro a maio, o tráfego aéreo na América Latina e no Caribe atingiu 199 milhões de passageiros, representando um crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período de 2024.