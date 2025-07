Homem compra dois bilhetes de loteria premiados no mesmo dia e ganha mais de R$ 11 milhões

Um homem comprou dois bilhetes de loteria premiados em duas lojas diferentes de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ganhou US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual) em um único dia.

A CNN Internacional afirmou que Paul Corcoran comprou um bilhete para sete jogos da Powerball no dia 9 de julho. Por engano, ele acreditou que o sorteio do bilhete já havia passado e foi até outra loja, a cerca de dez minutos de distância, para comprar o segundo bilhete, novamente, de sete jogos da Powerball.

Corcoran conseguiu acertar as cinco bolas brancas sorteadas naquele dia (5, 9, 25, 28 e 69) com as duas apostas e faturou US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por bilhete vencedor, sem descontar os impostos. O homem só não ganhou o prêmio total porque não acertou o número da bola vermelha, chamada de Powerball.

De acordo com a CNN, os bilhetes foram comprados em uma unidade do supermercado Market Basket, em Fitchburg, e na loja de conveniência Country Farms, em Leominster - cidades vizinhas no centro-norte de Massachusetts. Os dois negócios vão receber US$ 10 mil (R$ 55,4 mil) cada.

A Loteria Estadual de Massachusetts disse à emissora norte-americana que esses foram os primeiros bilhetes premiados de US$ 1 milhão da Powerball vendidos em Fitchburg e em Leominster. Ainda segundo a CNN, Corcoran disse que ainda não sabe o que fará com o dinheiro.

As probabilidades de ganhar na Powerball é de 1 em 292.201.338. Para se ter uma ideia, as chances de ganhar na Mega-Sena com uma única aposta de seis números é de 1 em 50.063.860.