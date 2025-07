Expectativas de inflação das empresas para 1 ano caem para 2,5% no 2º trimestre, afirma BCE

As expectativas medianas de inflação de empresas da zona do euro para um ano à frente diminuíram para 2,5% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a Pesquisa sobre o Acesso ao Financiamento das Empresas (Safe, na sigla em inglês) do Banco Central Europeu (BCE), publicada nesta segunda-feira, 21. No levantamento anterior, referente ao primeiro trimestre, a projeção de inflação em 12 meses no meio empresarial era de 2,9%. Para o horizonte de três e cinco anos, a previsão seguiu inalterada em 3,0%.

A pesquisa aponta que a maioria das empresas relatou que foram afetadas de alguma forma pelas tensões comerciais, principalmente as que exportam para os Estados Unidos e as do setor manufatureiro. "Aproximadamente 30% das empresas expressam preocupações com atrasos ou escassez nas cadeias de suprimentos. Além disso, as empresas indicaram a necessidade de buscar fornecedores alternativos", detalha o BCE.

O BCE ressalta também que cerca de 8% das empresas relataram aumento no faturamento nos últimos três meses, acima dos 6% registrados na rodada anterior da pesquisa, e que 23% das empresas mostraram-se otimistas em relação à perspectiva do próximo trimestre.