Presidente do Santos confirma contratação de atacante paraguaio

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou a chegada de mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante paraguaio Gustavo Caballero, que deve assinar contrato de cinco anos nesta segunda-feira, após realizar exames médicos. O clube vai desembolsar cerca de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos.

"Fizemos uma contratação agora, na sexta-feira, que é uma contratação importante, de um perfil de um jogador que o Santos não possui no elenco. Ele chega amanhã (segunda)", afirmou Teixeira em entrevista ao canal TV Santa Cecília, que é de propriedade da sua família, na noite deste domingo.

Caballero atuava pelo Nacional, do Paraguai, e era cobiçado por outros clubes dentro e fora do Brasil. O português Vitória de Guimarães era um dos candidatos a contratar o paraguaio. Em solo nacional, ele estaria despertando o interesse do Vasco.

"O que a gente sempre tem de critério principal é saber de existe na base um jogador com essa característica. E não temos na base", argumentou Teixeira. "Ele é um jogador veloz, agudo, que faz gols. É artilheiro do Campeonato Paraguaio, de seleção. Adquirimos 50% e temos opção de adquirir durante o contrato outros 40%. Não é uma aposta. É um jogador que chega muito bem referendado pelos scouts, pelo treinador e pela comissão técnica."

Na mesma entrevista, Teixeira explicou a negociação, que acabou não avançando, com o atacante Brian Rodríguez. O jogador da seleção uruguaia defende atualmente o América, do México.

"O valor final estava em 8 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões). São valores muito difíceis. É um jogador titular, o América não queria dispor. Era um atrevimento do Santos procurar o jogador que estava sendo utilizado, mas nós fomos até na tentativa de fazer uma parceria de 50%. O atleta queria vir, mas esbarrou na questão financeira."