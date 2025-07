China anuncia visita de Von der Leyen e António Costa para cúpula bilateral com Xi Jinping

O ministério das Relações Exteriores da China anunciou nesta segunda-feira, 21, que os presidentes da Comissão Europeia - braço executivo da União Europeia (UE) -, Ursula Von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, visitarão o país no dia 24 de julho. A viagem acontece por acordo entre Pequim e Bruxelas e marcará a realização da 25ª Cúpula China-UE. Segundo o comunicado oficial, o presidente chinês, Xi Jinping, se reunirá com os dois líderes europeus durante a visita. Além disso, o primeiro-ministro Li Qiang e os representantes da UE vão copresidir o encontro de cúpula.