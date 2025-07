Preta Gil deixa uma neta e o filho, também cantor como ela e o avô

Neste domingo, dia 20, Preta Gil morreu aos 50 anos, após lutar contra um câncer de intestino. Ela deixa seu pai Gilberto Gil, sua mãe Sandra Gadelha, seu filho, Francisco Gil e uma neta, Sol de Maria.

A veia artística da família segue pulsando no filho de Preta Gil, Francisco Gil, que faz parte do grupo de MPB Os Gilsons, junto com o tio e o primo. Filho de Preta com o ator e humorista Otávio Müller, com quem a cantora foi casada. O relacionamento durou de 1990 a 1995, mas, apesar do fim, uma grande amizade se manteve.

Em 2015, Francisco teve uma filha, chamada Sol de Maria, em homenagem à música de Gilberto Gil. A bisneta de um dos mais importantes nomes da MPB é fruto do relacionamento de Francisco com a modelo e atriz Laura Fernandez, que se encerrou em 2020.

Sobrinha de Caetano

Além de Caetano Veloso ser um grande amigo de Gil, ele também é tio de Preta. De 1967 a 1986, o músico foi casado com Dedé Gadelha, irmã de Sandra Gadelha, e fazia parte oficialmente da família.

Afilhada de Gal

Na sua última aparição na TV, no programa Domingão com Huck, Preta Gil cantou o tema da novela Vale Tudo, a música Brasil, de Cazuza, interpretada por sua Gal Costa. Foi uma homenagem a sua madrinha, que faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, em decorrência de um enfarte.