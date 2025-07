Bolsas da Europa operam em baixa contida, após balanços mistos e à espera de acordo EUA-UE

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/07/2025 - As bolsas europeias operam em baixa majoritariamente contida na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam balanços corporativos mistos e aguardam um possível acordo comercial entre EUA e União Europeia.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 547,07 pontos.

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse ontem estar confiante de que Washington conseguirá firmar um pacto comercial com a UE, mas ressaltou que 1º de agosto é o prazo final para as chamadas tarifas "recíprocas" entrarem em vigor.

Da temporada de balanços, destaque positivo para a Ryanair, que saltava 6% em Dublin no horário acima, após a companhia aérea de baixo custo mais do que dobrar seu lucro no trimestre até junho.

Em Lisboa, a Galp subia 2,3% após a petrolífera portuguesa não apenas superar expectativas de lucro, mas revelar também que recebeu propostas de parceria em sua descoberta de Mopane, na Namíbia.

Por outro lado, a Stellantis caía 2,1% em Milão, após a montadora revelar que sofreu um prejuízo bilionário no primeiro semestre do ano ao contabilizar um impacto de cerca de 300 milhões de euros relacionados às tarifas dos EUA.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04%, a de Paris recuava 0,40% e a de Frankfurt cedia 0,12%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas baixa de 0,86%, 0,26% e 0,17%.

