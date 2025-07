Mirassol vira 'carrasco' dos paulistas no Brasileiro e se aproxima de vaga na Libertadores

O Mirassol continua surpreendendo no Campeonato Brasileiro e mostrou mais uma vez sua força como mandante ao atropelar o Santos por 3 a 0, no sábado, no Estádio Campos Maia, pela 15ª rodada. O resultado mantém a invencibilidade da equipe em casa, amplia a sequência para seis partidas sem perder e coloca o time do interior paulista de vez na disputa por uma vaga na Copa Libertadores.

Chico da Costa, Reinaldo e Cristian marcaram os gols da vitória construída na segunda etapa. Aos 23 minutos, Chico da Costa aproveitou cobrança de escanteio e abriu o placar. Quatro minutos depois, Reinaldo recebeu cruzamento de Carlos Eduardo e ampliou. Nos acréscimos, Cristian acertou um chute no ângulo e fechou o placar.

Além do Santos, o Mirassol já venceu no torneio outros gigantes do estado, como o Corinthians, por 2 a 1, e o São Paulo, por 2 a 0. Na rodada anterior, ainda arrancou um empate contra o Palmeiras fora de casa, consolidando a fama de "pedra no sapato" dos paulistas. A única derrota para um rival do mesmo estado foi contra o RB Bragantino.

Com a vitória sobre o Santos, o Mirassol subiu quatro posições na tabela e aparece na sétima colocação, com 21 pontos, a poucos passos do G4. O próximo compromisso será na quarta-feira, contra o Ceará, no Castelão. Uma nova vitória pode aproximar ainda mais a equipe do sonho de disputar a Libertadores pela primeira vez em sua história.