Criador de propagandas históricas e vencedor do 1º leão de ouro do País

O publicitário e escritor Roberto Duailibi, um dos nomes mais importantes da história da publicidade no Brasil, morreu na sexta-feira, 18, aos 89 anos. Era o "D" da agência DPZ, que fundou em 1968 ao lado dos sócios Francesc Petit (1934-2013) e José Zaragoza (1930-2017). Ele foi enterrado ontem em São Paulo.

Filho de libanês e brasileira, Roberto Duailibi nasceu em 8 de outubro de 1935, em Campo Grande (MS). Mudou-se para São Paulo aos 12 anos para se tornar um dos mais importantes nomes da publicidade brasileira. Coincidentemente, seu trabalho com anunciantes começou em 1952, mesmo ano da chegada dos espanhóis Petit (nascido em Barcelona) e Zaragoza (nascido em Alicante) ao Brasil.

O embrião da DPZ foi o estúdio de design gráfico Metro3, que Zaragoza e Petit fundaram em 1962 com o produtor gráfico Ronald Persichetti.

Os sócios da DPZ escolheram o dia 1.º de julho de 1968 como o início oficial das atividades da agência. A DPZ começou a funcionar em uma casa na Alameda Casa Branca, em São Paulo, com 11 funcionários e dois clientes, Fotoptica e Borda do Campo (revendedora Ford).

Entre os feitos dos primeiros anos da agência, está a conquista do primeiro Leão de Ouro para o Brasil, em 1975. "Numa época em que não se falava em etarismo e ganhar Ouro no Festival da Sawa em Cannes (atual Cannes Lions) era papo restrito a europeus e americanos, a DPZ conseguiu fazer história", destaca, em seu site. O prêmio é referente ao filme Homem Com Mais de 40 Anos, criado para o Conselho Nacional de Propaganda.

Em meados de 1978, a agência criou o Garoto Bombril, lançado e imortalizado por Carlos Moreno, com uma campanha que entrou para o Guinness Book, em 1994, por ter o garoto-propaganda, que ficou mais tempo no ar (com o mesmo ator) na história da publicidade mundial.

"Um dos nomes mais importantes da publicidade brasileira, Duailibi era um defensor incansável da excelência criativa como ferramenta para a construção de grandes marcas. Era também um líder ético e generoso", falou, em comunicado aos funcionários, Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe Brasil, à qual pertence hoje a DPZ.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.