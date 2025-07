Avaí sofre gol no final e fica somente no empate com o Vila Nova na Série B do Brasileiro

Avaí e Vila Nova se enfrentaram na noite deste sábado, na Ressacada, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times protagonizaram um jogo equilibrado, que esquentou ainda mais a briga pela parte alta da tabela e terminou empatado pelo placar de 1 a 1.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 25 pontos e ficou na sexta colocação, perto da zona de classificação para a Série A de 2026, que tem Remo, Goiás, Coritiba e Novorizontino. O Vila Nova agora tem 24 e ficou em oitavo lugar.

O Avaí criou as principais oportunidades do primeiro tempo e esteve mais perto de abrir o placar. Aos 14 minutos, após cruzamento desviado pela defesa do Vila Nova, Cléber ficou com a sobra, mas finalizou para fora. O time catarinense voltou a levar perigo aos 32, em nova jogada pela direita que terminou com defesa de Halls.

O Vila Nova teve pouca presença ofensiva. A única chegada ocorreu aos 37 minutos, quando Júnior Todinho foi acionado no ataque, mas a defesa do Avaí levou a melhor e evitou o perigo. O primeiro tempo terminou com o placar zerado.

No segundo tempo, os catarinenses voltaram a ameaçar logo no início. Aos 10 minutos, Emerson Ramon lançou para Barreto, que tocou para Cléber finalizar. Halls fez boa defesa. No minuto seguinte, Marquinhos Gabriel dominou na área e bateu com força, acertando a trave.

A insistência foi recompensada aos 26 minutos, quando Halls errou na saída de bola e Marquinhos Gabriel aproveitou a sobra para finalizar de fora da área e abrir o placar para os donos da casa.

O Vila Nova conseguiu reagir aos 34 minutos com uma finalização de Ruan Ribeiro, que chutou forte, mas mandou para fora. O empate veio pouco depois, após cobrança de escanteio. O goleiro Igor Bohn espalmou a bola, que caiu nos pés de Gustavo Pajé. O atacante finalizou com força e deixou tudo igual.

O Vila Nova volta a campo na terça-feira (22), diante do CRB, às 21h35, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Avaí terá mais um jogo direto. O time encara o Remo, na quinta-feira (24), às 21h35, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 VILA NOVA

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Barreto (JP), Zé Ricardo, João Vitor (Alef Manga) e Marquinhos Gabriel (Léo Reis); Cléber (Hygor) e Emerson Ramon (Thayllon). Técnico: Jair Ventura.

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga (Higor); Igor Henrique (Gustavo Pajé), João Vieira, Arilson (Bruno Mendes) e Dodô; Bruno Xavier (Ruan Ribeiro) e Júnior Todinho (Gabriel Poveda). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Marquinhos Gabriel, aos 28 minutos e Gustavo Pajé, aos 41 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Halls, Elias e Willian Formiga (VILA NOVA).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 112.412,00

PÚBLICO - 4.590 torcedores.

LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).