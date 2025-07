Coritiba sofre goleada do Paysandu e perde a liderança da Série B do Brasileiro para o Goiás

O Coritiba perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Paysandu por um placar inesperado de 5 a 2, dentro do estádio Couto Pereira, neste sábado pela 17ª rodada. Com 33 pontos, o time paranaense ficou em segundo lugar, atrás do líder Goiás, que soma 36.

O Paysandu quebrou um tabu, afinal foi a primeira vez que ganhou do Coritiba no Paraná. A equipe agora tem uma vitória, contra sete derrotas e dois empates. Com 18 pontos, o conjunto azul e branco ainda luta para deixar as últimas colocações da tabela.

Com apoio da torcida, o Coritiba começou o jogo fazendo pressão em cima do Paysandu na tentativa de decidir o jogo rapidamente. A estratégia deu certo porque Josué perdeu o gol livre para finalizar e depois Dellatore balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. O esperado gol saiu aos 25 minutos, quando foi marcada uma falta bem perto da linha da grande área. Josué cobrou por cobertura, a bola passou pela barreira e entrou no ângulo.

Mas a reação do Paysandu foi rápida e fulminante. Aos 27 minutos, Machado perdeu a bola na grande área para Garcez, que ajeitou e bateu em diagonal, deixando o placar igual. Aos 30 minutos, Diogo Oliveira subiu bem alto e testou firme o cruzamento de Reverson, para virar o duelo.

O Coritiba, por alguns minutos, acabou envolvido pelo futebol corajoso do Paysandu, que marcou o terceiro gol aos 43 minutos, de novo, com Diogo Oliveira, de cabeça, após levantamento de Reverson. Um lance parecido ao segundo gol.

Como esperado, o Coritiba voltou no ataque no segundo tempo e, na pressão, conseguiu um pênalti a seu favor quando a bola tocou no braço de Anderson Leite. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, inicialmente, pensou que a bola tivesse tocado na cabeça antes de ir ao braço, mas chamado pelo VAR voltou atrás e confirmou a marcação. Josué cobrou firme, deslocando o goleiro: 3 a 2, aos 11 minutos.

A reação, no entanto, foi interrompida num outro lance casual dentro da área, mas desta vez do Coritiba. A bola foi levantada e tocou no braço de Jacy, em pênalti marcado com convicção. Na cobrança, Marlon Douglas chutou forte e no alto, e fez 4 a 2 para os visitantes.

O Coritiba ainda tentou reagir, mas se abriu muito e deixou espaços para o Paysandu. Num contra-ataque, Garcez partiu do campo de defesa com a bola, chegou na área, driblou dois adversários e bateu cruzado. Um golaço, 5 a 2, aos 41 minutos.

Pela 18ª rodada, o Coritiba vai até Minas Gerais para enfrentar o Athletic-MG, na próxima terça-feira (22). Na quarta-feira, o Paysandu vai até Manaus para medir forças com o Amazonas.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 5 PAYSANDU

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Jacy e Bruno Melo; Sebástian Gómez, Machado (Everaldo) e Josué; Yury Castilho (Clayson), Dellatorre e Lucas Ronier (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Leandro Vilela (Ronaldo Henrique), Anderson Leite (Ramón Martinez) e Denner (Vinni Faria); Garcez, Diogo Oliveira e Marlon Douglas (Matheus Vargas). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Josué, aos 25, Garcez, aos 27, Diogo Oliveira, aos 30 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Josué, aos 11, Marlon Douglas, aos 23 e Garcez, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everaldo e Clayson (Coritiba). Maurício Antônio (Paysandu).

RENDA - R$ 683.920,00.

PÚBLICO - 24.701 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).