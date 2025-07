Sob vaias, Vasco fica no empate com o Grêmio no Rio e vê pressão aumentar no Brasileirão

Pressionados por um bom resultado, Vasco e Grêmio fizeram um jogo nervoso e com boas atuações dos goleiros Léo Jardim e Tiago Volpi neste sábado. Apesar do esforço pela vitória, a partida terminou empatada por 1 a 1 em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Freitas abriu o placar para os vascaínos, mas Gustavo Martins empatou, ambos no segundo tempo.

O empate não era o melhor resultado para o Vasco, que vive extrema pressão, principalmente após a goleada sofrida, por 4 a 0, na Copa Sul-Americana. Torcedores tiveram uma longa conversa com elenco no CT. Um dos mais cobrados foi João Victor, que também foi vaiado desde o início do jogo, toda vez que tocava na bola. Ao fim do duelo, também houve vaias da torcida e gritos de "Vergonha, vergonha... time sem vergonha". Com o resultado, o time vascaíno soma 14 pontos, bem perto da zona de rebaixamento.

O Grêmio também não está no melhor momento, pois foi goleado pelo Cruzeiro, por 4 a 1, em seu último jogo no Brasileirão. Entretanto, um empate fora de casa não é considerado tão ruim. Com 17 pontos, aparece na zona intermediária da tabela.

O Vasco não teve chances perigosas no começo do jogo e sofreu com algumas falhas defensivas, mas foi salvo por mais uma boa atuação do goleiro Léo Jardim. Em uma delas, fez bela defesa após cabeceio de Braithwaite, em jogada de escanteio. Depois, após roubada de bola, Cristian Olivera chutou forte para outra defesa.

Na reta final, porém, o Vasco passou a controlar mais o jogo e chegou a balançar a rede. Após cobrança de falta e bate e rebate na área, a bola sobrou para Hugo Moura, que chutou no cantinho. O VAR pegou impedimento de Vegetti e o árbitro invalidou o lance.

O atacante ainda teve grande chance de marcar após receber na área e chutar rasteiro, na trave. No último lance, João Victor subiu alto após escanteio, mas errou cabeçada e mandou para fora.

Na volta para o intervalo, o time vascaíno conseguiu abrir o placar. Após escanteio, a bola sobrou para Lucas Freitas na segunda trave. Ele chutou rápido e contou com leve desvio para marcar. Logo depois, Hugo Moura chutou forte e exigiu boa defesa de Tiago Volpi.

Apesar do controle, o Vasco diminuiu o ritmo e o Grêmio chegou ao empate aos 34 minutos. Pavón apareceu bem na direita, levou para o pé esquerdo e cruzou na medida. Gustavo Martins subiu bem para cabecear no contrapé de Jardim, sem chances: 1 a 1.

O lance acordou o Vasco, que respondeu com cabeçada de Vegetti, mas Volpi apareceu para fazer outra boa defesa. Depois, Tchê Tchê tentou chute da entrada da área e Vegetti buscou novo cabeceio, sem sucesso. O time carioca exerceu pressão nos últimos minutos, mas não conseguiu sair com a vitória. Na sua última boa tentativa, Vegetti finalizou após cruzamento, travado. No rebote, Mateus Carvalho mandou para fora.

Na 16ª rodada, o Vasco enfrentaria o Bahia, mas o jogo foi adiado devido à participação de ambos na Copa Sul-Americana. O time carioca joga na terça-feira, às 21h30, diante do Independiente del Valle, do Equador, em casa, pelos playoffs das oitavas de final. No primeiro jogo, o Vasco foi goleado por 4 a 0. Na 17ª rodada, os cruzmaltinos pegam o Internacional no domingo (27), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Grêmio também não jogará ainda pela 16ª rodada, diante do Botafogo, pelo mesmo motivo. Na quarta, às 21h30, recebe o Alianza Lima, em sua arena, em Porto Alegre (RS), após derrota por 2 a 0 no jogo de ida. No Brasileirão, volta a campo no sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 GRÊMIO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto), Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Nuno Moreira; Rayan, Vegetti e David (Mateus Carvalho). Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana (Cristaldo) e Edenílson (Villasanti); Alysson (Riquelme), Braithwaite (André) e Cristian Olivera (Pavón). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Lucas Freitas, aos 18, e Gustavo Martins, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique e João Victor (Vasco). Alex Santana, Edenílson e Cristian Olivera (Grêmio).

RENDA - R$ 1.089.963,00.

PÚBLICO - 14.724 pagantes (15.556 presentes).

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).P