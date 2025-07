Barcelona adia retorno ao Camp Nou e estádio para a Liga dos Campeões provoca preocupação

A torcida do Barcelona terá de esperar mais um tempo para ver nomes como Pedri, Raphinha, Yamal e Lewandowski no gramado do Camp Nou. Há mais de dois anos distante do seu "templo", fechado para reformas desde junho de 2023, o Barcelona frustrou seus fãs e adiou mais uma vez o retorno ao estádio.

O clube havia anunciado que voltaria a jogar em casa em 10 de agosto, no Troféu Joan Gamper, torneio amistoso que tradicionalmente marca o início da temporada da equipe catalã, mas precisou mudar os planos por conseguir licença da Prefeitura de Barcelona a tempo. Este foi o quinto adiamento da reinauguração do estádio.

O clube ainda prevê abrir as portas do renovado Camp Nou na segunda rodada do Campeonato Espanhol, em 13 de setembro, diante do Valencia, mas começa a se preocupar com o mando de campo na Liga dos Campeões, cuja fase de grupos terá início em 16 de setembro - a segunda rodada começará no dia 30. O regulamento da competição exige que todos os jogos da primeira fase sejam disputados no mesmo local.

Sem contar com seu principal estádio, o time profissional tem disputado as competições no estádio Olímpico Lluís Companys, que tem uma série de shows agendados para os próximos meses, o que poderia inviabilizar seu uso no torneio continental.

"Não foi possível atender a todas as condições estabelecidas pelo regulamento que rege a concessão da licença, apesar da intenção do clube de reabrir o estádio reformado setor por setor", informou o Barcelona em comunicado. "O clube está em estreita colaboração com a Prefeitura de Barcelona e as autoridades competentes para avançar nos diferentes requisitos e informará seus sócios e torcedores sobre quaisquer novidades relacionadas à data de retorno."

Apesar de ter conseguido a licença municipal para atuar e realizar atividades no estádio, o Barcelona não teve sucesso na tentativa de tentar liberar a presença de público, mesmo que em apenas alguns setores cujas obras foram concluídas, o que não é permitido pela legislação espanhola.

Dessa forma, o Troféu Joan Gamper terá como palco o estádio Johan Cruyff, no centro de treinamento de Sant Joan Despí, normalmente utilizado pela equipe feminina e das divisões de base do clube azul e grená.