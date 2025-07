Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B

O Goiás bateu o Cuiabá por 3 a 1, em duelo disputado neste sábado, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Jajá, que balançou as redes duas vezes. Os visitantes ainda tiveram o atacante Max expulso no primeiro tempo.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 36 pontos e briga no alto da tabela pela liderança da Série B. O Cuiabá estacionou nos 25 pontos e desperdiçou uma boa oportunidade de entrar na zona de acesso para o Brasileirão.

O primeiro tempo começou com o Goiás dominando as ações. Logo aos sete minutos, o time chegou com Jajá, que finalizou para fora. Três minutos depois, Anselmo Ramon desperdiçou boa chance de abrir o placar. Aos 16, Jajá foi lançado pelo goleiro Tadeu e finalizou na saída de Pasinato para inaugurar o placar.

Sem conseguir incomodar o gol do time da casa, o Cuiabá tentou fechar os espaços e se complicou ainda mais aos 45 minutos, quando o atacante Max foi expulso. A equipe foi para o intervalo com um jogador a menos.

No segundo tempo, o Cuiabá surpreendeu. Logo aos quatro minutos, David Miguel aproveitou falha de Tadeu em cobrança de escanteio e finalizou para o gol vazio, empatando a partida na Serrinha. Os visitantes ainda tiveram a chance de virar, mas Denilson não aproveitou.

Quando o jogo caminhava para o empate, Jajá voltou a decidir. Aos 32 minutos, o atacante recebeu na área, passou pela marcação e finalizou novamente na saída de Pasinato para colocar o Goiás na frente. Aos 53 minutos, Esli García aproveitou nova assistência de Tadeu para fechar o placar e garantir a vitória esmeraldina.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Novorizontino, na quarta-feira (23), às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O Cuiabá entra em campo no mesmo dia, às 21h30, diante do América-MG, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 1 CUIABÁ

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias (Benítez), Titi e Lepo (Moraes); Freitas, Juninho e W.Rato (Marcão Silva); Jajá (Zé Hugo), Anselmo Ramon e Pedrinho (Esli García). Técnico: Vagner Mancini.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Empereur (Guilherme Mariano) e Léo Ataíde; Calebe, Lucas Mineiro (David Miguel) e Denilson; Max, Alisson Safira (Edu) e Carlos Alberto (Victor Barbara). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Jajá aos 16 minutos do primeiro tempo; David Miguel aos 5, Jajá aos 33 e Esli García aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tadeu, Lepo e Pedrinho (GOI); Max (CUI).

CARTÃO VERMELHO - Max (CUI).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 145.652,00.

PÚBLICO - 8.9992 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).