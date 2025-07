Manoel Carlos está 'sob cuidados médicos' e é acompanhado por Família

Manoel Carlos, autor de novelas, "encontra-se sob cuidados médicos, acompanhado de perto por sua esposa, Elisabety, e por sua filha, Júlia, junto à equipe de saúde responsável", conforme comunicado publicado na sexta-feira, 18, pela produtora de sua filha, a Boa Palavra.

Aos 92 anos de idade, ele foi diagnosticado com Parkinson em 2019 e no início de 2025 apresentou piora com comprometimento motor e cognitivo. A nota ainda ressalta que os comunicados oficiais serão feitos pelo @produtoraboapalavra no Instagram ou pela assessoria de imprensa e familiares do autor de novelas, mas não deu mais detalhes sobre sua saúde.

Manoel Carlos começou a trabalhar para a Globo ainda na década de 1970, e escreveu novelas como Água Viva, Baila Comigo, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas e Páginas da Vida. Seu trabalho mais recente na emissora foi Em Família, em 2014. Em maio de 2024, a emissora produziu um especial em sua homenagem na série Tributo.