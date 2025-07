Giay participa normalmente de treino do Palmeiras para jogo em casa com Atlético-MG

Titular no Mundial de Clubes, o lateral-direito Giay participou de todas as atividades do treino do Palmeiras na manhã deste sábado para o jogo com o Atlético-MG, neste domingo, pela 15ª rodada do Brasileiro. Em recuperação de uma entorse no joelho direito sofrida durante a competição nos EUA, o argentino deve mais uma vez deixar a vaga de titular para Mayke. Na sexta-feira, Giay fez a primeira parte do treino com o grupo e, depois, trabalhou à parte com membros do Núcleo de Saúde.

Outro lesionado durante a disputa do Mundial dos Estados Unidos, o zagueiro Murilo realizou tratamento na parte interna do centro de treinamento. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no Mundial e vem sendo substituído por Bruno Fuchs, que tem contrato de empréstimo pelo adversário palmeirense deste domingo, até o fim de 2025.

O jogo com os mineiros será no Allianz Parque, onde o retrospecto recente do time é ruim. Em quatro partidas, nenhum triunfo e somente dois pontos conquistados. Para tentar reverter a situação, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira fez um trabalho com foco no posicionamento e movimentações ofensivas e defensivas. Após as atividades táticas, os jogadores treinaram bolas paradas e finalizações.

A situação incomoda Abel Ferreira. "Temos de assumir que o nosso problema está em casa", afirmou o português após o empate em 1 a 1 com o Mirassol na quarta-feira. "Temos de melhorar, vamos melhorar porque temos margem para melhorar", completou.

O Palmeiras tem 23 pontos no Brasileiro e dois jogos a menos que o líder Cruzeiro, que acumula 30. Os palmeirenses cobram uma grande atuação do time. "Dentro de casa é sempre importante vencer. Precisamos de um grande jogo para que a confiança volte", afirmou Mayke.