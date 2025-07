Quem é o líder do PCC suspeito de atentados preso em condomínio à beira-mar de SP

Operação das Polícias Civil de Minas Gerais e de São Paulo prendeu nesta sexta-feira, 18, em Praia Grande, no litoral sul paulista, Bruno Santana, de 34 anos, conhecido como "Kross". Ele é apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), investigado por envolvimento em tentativas de homicídio contra policiais penais registradas na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em 2020.

As investigações apontam que "Kross" exercia função de comando dentro da facção, atuando como "sintonia final da disciplina". A reportagem não localizou a defesa do acusado.

Os investigadores alegam que os crimes praticados em 2020 foram planejados e executados por membros do PCC, com autorização expressa do setor responsável por ordenar ações violentas contra agentes públicos e membros que descumprem as regras internas do grupo. A apuração também indica que os atentados contaram com o aval da mais alta instância hierárquica da facção.

"Kross" foi preso em um condomínio à beira-mar na Rua Paulo Cokely, no bairro Solemar. Durante a operação, foram apreendidos três aparelhos celulares, 43 gramas de substância com características de maconha e uma carteira de habilitação falsa. "Kross" foi autuado em flagrante por falsa identidade, já que, durante a abordagem policial, identificou-se com outro nome.

Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em locais ligados a "Kross", na tentativa de coletar novas provas e desarticular possíveis ramificações da organização criminosa no litoral paulista.