Livraria do Brooklin anuncia fim das atividades e convida clientes para despedida

Mais uma livraria de rua de São Paulo está fechando as portas. A Livraria do Brooklin, na Rua Hollywood, 275, zona sul da capital, comunicou que está encerrando suas atividades e convidou o público para dois eventos de despedida.

O estabelecimento funcionará com descontos especiais até o fim de julho no horário de funcionamento tradicional, de terça a domingo, das 10h às 17h.

Na sexta-feira, 25, a livraria promove, às 17h, um encontro com o escritor Caetano Romão, como parte do festival Arena da Palavra. Ele lançou há pouco o romance Escrevo Seu Nome no Arroz (Fósforo).

Já no sábado, 26, a livraria fará uma despedida ao longo de todo o dia. "Teremos livros em promoção, vamos abrir o estoque do café, com vinhos e comidas. Estamos chamando as pessoas para se despedir mesmo, porque estabelecemos um vínculo muito gostoso no bairro", explica a psicanalista Victoria Mantoan, proprietária da Livraria do Brooklin.

A loja foi aberta em novembro de 2021 com a proposta de oferecer um acervo cuidadosamente pensado pela equipe, com diversidade de autores, regiões e gêneros. A oferta vai de ficção literária a livros infantis e infantojuvenis, fantasia e não ficção. A livraria também possui um café no quintal, com espaços para leitura e trabalho.

A fundadora explica que ela e o marido se mudaram de São Paulo no ano passado. "A livraria é um negócio muito artesanal, é uma coisa que exige muita presença do dono", explica.

"Ficamos ao longo desse ano ruminando essa decisão, mas acabamos optando por fechar porque entendemos que não é um negócio que faz sentido administrar de longe. É uma livraria independente, de bairro, que tem que ser tocada presencialmente. Hoje, infelizmente, não conseguimos fazer isso", completa.

Após quatro anos à frente do estabelecimento, Victoria diz que o cenário das livrarias de rua em São Paulo "é desafiador e exigente, mas é possível". "A livraria não é só uma loja de livros. Ela é um espaço, as pessoas vão lá querendo ouvir autores, elas querem programação, querem conversa, indicação, surpresa", diz. "As livrarias de rua são um espaço cultural mesmo."

Encerramento Livraria do Brooklin

Onde: Rua Hollywood, 275 - Brooklin

Quando: Sexta-feira (25), às 17h: Caetano Romão + Arena da Palavra; sábado (26), das 10h às 19h: evento de despedida