Diadema recapeia vias centrais e de bairro com investimento de R$ 23 milhões

A cidade de Diadema iniciou uma ampla operação de recapeamento asfáltico que deve atingir, até o fim do programa, 160 ruas. A ação, considerada a maior dos últimos anos no início de uma gestão, tem investimento previsto de mais de R$ 23 milhões e está sendo realizada em seis fases.



Atualmente, duas frentes de trabalho atuam simultaneamente: uma no bairro Serraria e outra na região central. No Serraria, o novo asfalto já começou a ser aplicado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz e na Rua Luiz Antônio Viveiros. Ao todo, sete vias do bairro passarão por melhorias.



Na área central, os serviços estão concentrados nas avenidas Fábio Ramos Esquivel e Corredor ABD, importantes eixos viários da cidade. Os trabalhos noturnos envolvem fresagem — remoção do asfalto antigo —, aplicação de nova camada e compactação, para garantir maior durabilidade do pavimento. A intervenção vai da Praça Oito de Dezembro até a Avenida Fukuichi Nakata.



Segundo a secretária de Obras, Melissa Duaik, o desgaste nas vias centrais era visível e comprometia a segurança e fluidez do trânsito. “Esse recapeamento vai dar mais agilidade para os motoristas e segurança para quem transita por essas avenidas diariamente”, disse. Após o asfalto, a sinalização viária também será renovada.



O prefeito Taka Yamauchi (MDB) tem acompanhado de perto as obras, inclusive com vistorias noturnas. Segundo ele, o programa busca melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida. “Vamos atender 160 ruas com novo asfalto. Além de recursos próprios, também buscamos apoio estadual e federal para garantir a execução completa”, afirmou.



Além das vias em andamento, o cronograma prevê a revitalização da Avenida Casa Grande e de outras 13 ruas em diferentes bairros da cidade. A primeira etapa do programa contempla 84 vias. As demais fases serão iniciadas gradualmente.