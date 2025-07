Com investimento de R$ 10,8 mi, acesso do km 31 é entregue hoje

A gestão do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), entrega hoje o acesso do km 31 da via Anchieta, localizado antes do pedágio em direção à Baixada Santista, na região do Riacho Grande. A obra, com investimento total de R$ 10,8 milhões, tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito na região, especialmente aos fins de semana, quando o acesso ao subdistrito sofre com congestionamentos. A nova alça permitirá que os motoristas utilizem a Alameda Yakult para entrar ou sair do Riacho Grande, além de facilitar o acesso à Índio Tibiriçá.

O secretário de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura. Francisco José Carone, afirmou que a obra é um marco para a cidade. “A entrega do novo acesso no km 31 da Anchieta é um marco para a mobilidade de São Bernardo, especialmente do Riacho Grande. É uma obra estratégica, que amplia as opções de entrada e saída do bairro e melhora a fluidez do trânsito na região. Executamos 85% dessa intervenção na atual gestão, com planejamento e compromisso. Esse é mais um passo dentro do nosso pacote de obras para garantir um trânsito mais seguro e eficiente à população”, destacou Carone.

INTERVENÇÕES

Para construção da alça, 13 mil metros quadrados de área passaram por intervenções, dentre as quais terraplenagem, pavimentação, drenagem pluvial, implementação de iluminação pública, sinalização viária e paisagismo.

Do valor total, a Prefeitura arcou com 54% e o restante foi investimento do governo do Estado. Inclusive, na última vez que esteve no município, em 26 de junho, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitou as obras do km 31 e se comprometeu em voltar a São Bernardo para a entrega. Porém, a presença do republicano não foi confirmada.

A intervenção, que começou em 2024 – na gestão do então prefeito Orlando Morando (sem partido) – , é uma antiga demanda da população e contou com emenda da deputada estadual Carla Morando (PSDB), no valor de R$ 5 milhões. A parlamentar acompanhou o governador durante vistoria às obras, no fim de junho.

“(A alça) foi uma reivindicação do subprefeito do Riacho Grande, Heitor (Cristofolini), na época da gestão Orlando Morando. Havia uma dificuldade muito grande para entrar e sair do Riacho, principalmente porque tem muita gente que frequenta (a região), e agora esse problema vai acabar”, destacou a parlamentar.

