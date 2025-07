Dorival aposta no conjunto do Corinthians por triunfo na casa do São Paulo: 'Jogo bem difícil'

Reforçado com os retornos de Memphis Depay e Romero no ataque e Gustavo Henrique na zaga, o técnico Dorival Júnior aposta na força do conjunto do Corinthians na busca pela segunda vitória seguida no Brasileirão. Com o conhecimento de ter trabalhado no São Paulo, o técnico corintiano não esconde que será um clássico bastante difícil neste sábado, no MorumBis, mas usa o 1 a 0 sobre o Ceará, quarta-feira, de exemplo de superação.

"Temos de ter, acima de tudo, consciência do que nós tivemos de fazer lá fora (contra o Ceará) para alcançarmos um bom resultado", advertiu o treinador. "Teremos mais um compromisso muito complicado, muito difícil, um clássico, e que com certeza nos trará muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos", previu.

Ciente que o São Paulo necessita de um resultado positivo sob ameaça de entrar na zona de rebaixamento, Dorival cora atenção total de seus comandados para saber lidar com a pressão e, ao mesmo tempo, tirar proveito do desespero do oponente, que deve partir para o ataque desde o início e dará brechas nos contragolpes.

"Espero que estejamos preparados, focados, totalmente concentrados para um jogo de tamanha importância e que façamos uma grande apresentação em busca do melhor resultado possível", salientou, confiante graças aos importantes retornos que terá.

"Você tendo a maioria do seu elenco, é natural que pense nas melhores possibilidades possíveis, é isso que ganhamos, o retorno de alguns, saídas de outros com cartão (Matheuzinho está suspenso), mas o importante é a preparação de todos, o condicionamento de todos e a busca de resultado de forma coletiva, nos preparando o máximo possível para um compromisso bem difícil e complicado."

Gustavo Henrique deve formar a defesa com Cacá, com André Ramalho voltando à reserva. Na lateral-direita, apesar de ter Leo Maná, o técnico deve improvisar o equatoriano Félix Torres no setor. Romero e Depay voltariam nas vagas de Gui negão e Talles Magno, decisivo contra o Ceará.