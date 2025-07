Filha de Sandra Annenberg revela namoro com atriz americana

A atriz Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, compartilhou nesta sexta-feira, 18, um momento para lá de romântico em seu perfil do TikTok.

A jovem de 22 anos publicou um vídeo onde beija a atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson no meio da rua, confirmando os boatos que surgiram nas redes sociais de que elas estão namorando.

Na publicação, Elisa está se filmando no meio da rua quando Karlie se aproxima e acaba esbarrando na namorada.

As duas, então, se beijam enquanto a canção Out of My League, do grupo Fitz and The Tantrums, toca. Trata-se de uma trend feita por casais no TikTok.

Nos comentários, os seguidores da atriz comemoraram o anúncio do relacionamento e brincaram com Elisa, dizendo que o clima entre as duas namoradas já era óbvio.

Nas últimas semanas, Karlie passou a aparecer com frequência nas publicações de Elisa nas redes sociais.

A atriz brasileira mora nos Estados Unidos desde 2021, quando começou a estudar no curso de artes cênicas na Universidade de Nova York. No começo desse ano, ela se formou. Sua namorada, Karlie Jo Dickinson, também é atriz.

Em 2023, Elisa se assumiu como uma pessoa queer e passou a falar abertamente sobre o assunto em suas redes sociais. Segundo ela, o apoio dos pais foi fundamental durante essa jornada.

"Foi muito especial. Meus pais foram muito receptivos e eu não esperava nada menos, porque são pessoas muito cultas e que sempre demonstraram apoio à comunidade. Nunca foi uma coisa de me sentir intimidada, sempre me senti muito abraçada", afirmou ao portal gshow naquele ano.