EUA reorganizam entrega de armas para liberar mais sistemas de defesa à Ucrânia -

A administração de Donald Trump colocou a Alemanha à frente da Suíça para receber os próximos sistemas de defesa aérea Patriot da linha de produção, abrindo caminho para que Berlim envie dois Patriots que já possui para a Ucrânia, de acordo com três funcionários americanos.

A promessa dos EUA de substituir rapidamente os Patriots da Alemanha é a primeira demonstração do Pentágono facilitando entregas de armas para a Ucrânia desde que o Trump anunciou, no início deste mês, que era a favor de enviar mais armamentos.

No entanto, a medida também destacou a dificuldade em fornecer armas para Kiev, já que as linhas de produção de defesa no Ocidente lutam para acompanhar os apelos da Ucrânia por ajuda na defesa contra crescentes ataques russos de mísseis e drones.

O acordo inicial é semelhante a uma medida tomada em 2024 pela administração do ex-presidente Joe Biden, que colocou a Ucrânia na frente da fila para receber interceptores de defesa aérea.

À medida que mais países se comprometem a enviar Patriots de seus arsenais para Kiev, a administração Trump irá reorganizar ainda mais as entregas planejadas, dando prioridade a esses aliados, disse um alto funcionário dos EUA.

Mais acordos de Washington para liberar armas adicionais provavelmente serão elaborados ao longo da próxima semana.