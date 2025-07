Licitação da Linha 19 do Metrô de São Paulo é adiada para setembro

A licitação para as obras da construção da Linha 19 (Celeste) do Metrô de São Paulo foi novamente adiada, segundo publicação no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 18. O projeto, dividido em três lotes, estava previsto para ser licitado na próxima semana. No entanto, o processo foi reagendado para 22, 23 e 24 de setembro.

O investimento previsto é de R$ 19,5 bilhões. Com 17,6 quilômetros, a Linha 19-Celeste vai ligar a região do Anhangabaú, no centro de São Paulo, até o Bosque Maia, na cidade de Guarulhos, passando pela zona norte da capital.

O Metrô de São Paulo já havia adiado o processo do início de junho para os dias 22 a 24 de julho. Com o nova postergação, está prevista a licitação do Lote 1 em 22 de setembro, do Lote 2 na data subsequente e do Lote 3 no dia 24.

O Metrô de São Paulo afirma que o adiamento busca atender às diversas "solicitações encaminhadas por empresas interessadas em participar da licitação, justificadas com base na complexidade multidisciplinar do objeto".

A previsão é de que as obras para construção da Linha 19 comecem em 2026 com prazo de 75 meses para conclusão. No total, serão 15 estações, sendo 10 em São Paulo e 5 em Guarulhos.