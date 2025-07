Jair Renan reage às medidas restritivas impostas por Moraes a Bolsonaro: 'Pai, estou contigo'

O filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), reagiu às medidas cautelares que foram impostas ao seu pai pela Justiça nesta sexta-feira, 18. No X (antigo Twitter), o vereador de Balneário Camboriú (SC) disse ter orgulho do político. "Pai, estou contigo", escreveu.

"Hoje mais do que nunca, quero te dizer que tenho orgulho da tua coragem, da tua trajetória e da forma como enfrenta cada injustiça com fé e firmeza", disse o vereador. Jair Renan ainda disse que se espelha no pai e que ele não está sozinho. "O Brasil sabe quem és: um homem que sempre lutou pela liberdade, pela verdade e pelo povo brasileiro."

Jair Bolsonaro foi alvo de mandado da Polícia Federal (PF)(PF) nesta sexta. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por Bolsonaro estar atuado com a intenção de dificultar o julgamento do processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Agora, o ex-presidente está sob medidas restritivas. Além do uso de tornozeleira eletrônica, não poderá deixar sua casa entre 19h e 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana. Também foi estabelecida a proibição de acessar redes sociais ou de se comunicar com diplomatas e embaixadores.

Mais cedo, outros filhos do ex-presidente já tinham se manifestado em apoio ao pai. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que Moraes "dobrou a aposta" ao autorizar os mandados da Polícia Federal.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que "o ódio tomou conta" do ministro do STF. "Fica firme, pai, não vão nos calar!", disse no X.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, também se manifestou, dizendo que "não é fácil ver o homem que mais admiro sendo tratado dessa forma". Ele ainda disse que "dói ver meu pai sendo censurado, calado, proibido de sair do País, sofrendo buscas arbitrárias, enquanto assassinos e corruptos vivem de forma livre no nosso País".