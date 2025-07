Anvisa determina recolhimento de medidor de glicose e interdição de tiras para teste

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão de três lotes do glicosímetro (medidor de glicose) "Ok Pro" e a interdição cautelar de dois lotes das tiras para testes de glicemia da marca.

Os produtos, fabricados pela empresa Biomolecular Technology, foram reprovados em testes realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que analisaram aspectos como rotulagem, conformidade e reprodutibilidade.

Segundo a Anvisa, os itens não devem ser utilizados e está proibida sua comercialização, importação, distribuição e anúncio.

No caso do glicosímetro, estão suspensos os lotes OKPR000266498, OKPR000266508 e OKPR000266509. De acordo com a agência, a suspensão dos equipamentos é definitiva.

Já os dois lotes das tiras, chamadas de "Família para teste de glicose Ok Pro", são o HHH240415B-1 e o B30025B25-1. Como a interdição cautelar representa uma medida preventiva que visa impedir temporariamente a fabricação, comercialização e uso de um produto até que ele esteja adequado às normas estabelecidas, a medida pode vir a ser revertida.

A Anvisa orienta que os usuários entrem imediatamente em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante, pelo e-mail [email protected], para mais informações a respeito do recolhimento e da substituição dos produtos.

Glicosímetro: para que serve?

O glicosímetro é um aparelho importante para o automonitoramento da glicemia e ajuda o paciente com diabetes a entender como fatores como alimentação, atividade física e medicamentos afetam sua glicemia, contribuindo para o controle da doença.

O aparelho mede o nível de glicose no sangue a partir de uma gota colhida geralmente do dedo. O sangue é colocado em uma fita reagente que, ao entrar em contato com a glicose, gera um sinal que o aparelho traduz em número, permitindo a avaliação da taxa de açúcar e sua comparação com o nível almejado.