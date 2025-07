Criptomoedas: bitcoin recua, em correção após subir com aprovação de legislação nos EUA

O bitcoin operou em baixa nesta sexta, 18, em uma potencial correção após subir com a aprovação de uma legislação favorável ao setor no Congresso americano, enquanto outras medidas observadas como benéficas a estes ativos seguem impulsionadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Antes da queda, o cenário elevou o valor de mercado combinado de todas as criptomoedas acima de US$ 4 trilhões na sexta-feira, de acordo com o provedor de dados de ativos digitais CoinGecko.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin recuava 1,17%, a US$ 117,380.04. O ethereum avançava 4,25%, a US$ 3.574,97, segundo cotações da Binance.

"A alta do Bitcoin para novas máximas está apoiada em fundamentos sólidos, como um valor de mercado versus valor realizado moderado, domínio recorde de holders de longo prazo, saldos em exchanges em queda, alavancagem controlada nos derivativos e crescimento da base monetária global. Tudo isso aponta para uma valorização baseada em acumulação estrutural, e não em especulação desenfreada", afirma Fabio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase.

"Correções pontuais podem ocorrer, mas os sinais onchain e de mercado indicam que o avanço do bitcoin está bem fundamentado, e não em uma euforia de ciclo tardio. Nesta semana vimos legislações importantes avançarem: a Genius Act que já segue para sanção presidencial e a Clarity Act que agora segue para aprovação do Senado americano. Esse é um passo crucial rumo à clareza regulatória para a indústria cripto e juntas essas leis representam um ponto de virada para o setor", conclui.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta quinta, 17, o projeto de lei que determina a estrutura regulatória dos tokens de criptomoedas atrelados ao dólar americano, conhecidos como stablecoins. A medida segue agora para sanção de Trump.

*Com informações Dow Jones Newswires.